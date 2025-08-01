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Samsunspor, Dunkerque'yi 1-0 yendi

Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Samsunspor, sahibi Yüksel Yıldırım'ın diğer takımı USL Dunkerque'yi 1-0 mağlup etti. Galibiyet golünü Anthony Musaba kaydederken, Carlo Holse gıda zehirlenmesi nedeniyle kadroda yer almadı.

calendar 01 Ağustos 2025 23:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Samsunspor, Dunkerque'yi 1-0 yendi
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Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Fransa 2'nci Lig ekiplerinden USL Dunkerque'yi 1 - 0 mağlup etti.

Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etme hakkı kazanan Samsunspor, yeni sezon son hazırlık maçını, kendi sahasında kulübün sahibi Yüksel Yıldırım'ın diğer takımı olan Fransa 2'nci lig ekiplerinden USL Dunkerque ile yaptı.

Samsunspor maça Okan Kocuk, Lubomir Satka, Rick Van Drongelen, Zeki Yavru, Logi Tomasson, Antoine Makumbou, Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Anthony Musaba, Emre Kılınç ve Marius Mouandilmadji 11'i ile çıktı. USL Dunkerque ise, Mathys Niflore, Allan Linguet, Abner Felipe, Geoffrey Kondo, Vincent Sasso, Thena Massock, Enzo Bardeli, Anto Sekongo, Aristide Zossou, Gessime Yassine, Kay Tejan ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Maçta Erdem Mertoğlu, Coşkun Yalçın ve Musa Çetindemir hakem üçlüsü görev yaptı. İkinci yarıda Samsunspor'dan Yunus Emre Çift, Muja, Dimata, Joe Mendes, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır, Muhammet Ali Özbaskıcı ve Bedirhan Çetin, USL Dunkerque'den ise Matteo Bebey Sake, Diogo Queiros, Malone Boucard, Lenny Dziki, Pape Diong, Marco Essimi ve Zaid Seha oyuna dahil oldu. 



İlk yarıyı 30'uncu dakikada Anthony Musaba'nın golüyle önde tamamlayan Samsunspor, ikinci yarıda karşılıklı ataklardan gol sesi çıkmadı. Kırmızı-beyazlılar karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Samsunsporlu oyuncu Carlo Holse, geçirdiği akut gastroenterit (gıda zehirlenmesi) nedeniyle hazırlık maçında yer almadı.

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