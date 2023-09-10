Samsunspor'dan dev hamle: Paco Alcacer

Transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor Kulübü, İspanyol forvet oyuncu Paco Alcacer ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, Paco Alcacer'i istediklerini duyurdu.



Transfer çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan Kırmızı-Beyazlılar'ın patronu, "İstediğimiz oyuncular var. Bir oyuncu Avrupa Kupası oynuyor, biri elenen takımda. İsim veremem. Taraftar beğenir, beğenmez. Biri 6, bir tane 8, bir tane de kanat alacağız. Yani 3'ü geliyor, 3 tane daha alacağız. Paco Alcacer ile 1.5 aydır görüşüyoruz. İstiyoruz. İspanya ile görüşüyor, gitmezse gelebilir" dedi.



EROĞLU'NUN HEDEFİ ÜST SIRALAR



Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi, 15 Eylül'e kadar eksiklerini tam olarak gidermek istiyor. İstanbulspor maçı ertelendiği için puan tablosunda istediği noktada olmayan Samsunspor'un milli aradan sonra hedefi doğrudan üst sıralara yükselebilmek.



BARCELONA, DORTMUND, VILLARREAL...



30 yaşındaki Paco Alcacer; kariyeri boyunca Valencia, Getafe, Barcelona, Borussia Dortmund ve Villarreal gibi kulüplerde forma giyerken çıktığı 397 resmi maçta 134 gol 52 asist kaydetti.



