Samsunspor'da Gökhan Karadeniz ile yollar ayrıldı

Yılport Samsunspor, Gökhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da Gökhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
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10 Kasım 2021 19:10
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Gökhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon devre arasında takıma katılan Gökhan Karadeniz'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, tecrübeli oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.


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