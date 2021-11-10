Samsunspor'da Gökhan Karadeniz ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Gökhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon devre arasında takıma katılan Gökhan Karadeniz'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, tecrübeli oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon devre arasında takıma katılan Gökhan Karadeniz'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, tecrübeli oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.