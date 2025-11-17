17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Samsunspor Başkan Vekili Bilen: "Beşiktaş'tan puanlar alıp, İzlanda'ya moralli gitmek istiyoruz"

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlar alarak Samsun'a dönmeyi, İzlanda yolculuğu öncesi moralli bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

calendar 17 Kasım 2025 14:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş karşılaşması öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Çok zorlu bir fikstürün onları beklediğini söyleyen Veysel Bilen, "Takımımızın geldiği nokta gerek Avrupa'da gerekse ligdeki durumumuz itibariyle yönetim olarak son derece mutluyuz. Bu hafta sonundan başlayarak 21 Aralık'a kadar 8 tane çok önemli maçımız var. 3'ü Avrupa 5'i lig birlikte olmak üzere. Biz Samsunspor olarak maç maç düşünüyoruz. Her maçın kendi senaryosu var. Ciddiyeti elden bırakmadan sıkı bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

'HEDEFLEDİĞİMİZ PUANLARI ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Zorlu fikstür sürecinde en büyük desteği taraftarlardan beklediğini söyleyen Bilen, "Hafta sonu Beşiktaş deplasmanından da puan ya da puanlar alarak Samsun'a dönmeyi, İzlanda yolculuğu öncesi moralli bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Takımımız yapmış olduğu iznin ardından Cumartesi gününden itibaren çalışmalarına başladı. Dolayısıyla, önümüzdeki bu periyotta ortaya koyacağımız performansla hedeflediğimiz puanları alacağımıza ve bu süreci olumlu şekilde tamamlayacağımıza inanıyoruz. Taraftarımızdan beklentimiz ise her zaman söylediğimiz gibi takımlarına daha fazla sahip çıkmaları. Bu takım, verilen desteği sonuna kadar hak ediyor. Yönetim olarak bilet fiyatları konusunda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle taraftarlarımızdan, 'ama'sız, 'fakat'sız; mesafeyi ya da havayı bahane etmeden gelip takımlarını desteklemelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
