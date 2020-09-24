Şampiyonlar Ligi'nde play-off ilk maçları tamamlandı

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları, oynanan 3 maçın ardından tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off ilk maçları tamamlandı
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24 Eylül 2020 01:46
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla tamamlandı.

Sonuçlar şöyle:

Gent (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-2

Molde (Norveç) - Ferencvaros (Macaristan): 3-3

Olympiakos (Yunanistan) - Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0



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