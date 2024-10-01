Şampiyonlar Ligi'nde geceye Türkler damga vurdu!

Şampiyonlar Ligi'nde geceye Türkler damga vurdu! Nuri Şahin'in Dortmund'u farklı kazandı. Hakan Çalhanoğlu fileleri havalandırdı.

Haber; Sporx.com
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Şampiyonlar Ligi'nde geceye Türkler damga vurdu!
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01 Ekim 2024 23:53
Son güncelleme 01 Ekim 2024 23:58
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın ilk maç gecesine Türkler damga vurdu.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, sahasında Celtic karşısında 7-1'lik skorla kazandı.

Dortmund, bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta 6 puana ulaştı. Maçtan ayrıntılar için tıklayınız.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Kızılyıldız karşısında kazanılan maçta frikikten ağları havalandırdı.

Hakan, Wesley Sneijder'den bu yana (Nisan 2010) Inter'de Şampiyonlar Ligi'nde frikik golü atan ilk oyuncu oldu. Maçtan ayrıntılar için tıklayınız.




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