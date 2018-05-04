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Şampiyon PSG, düşük viteste 1 puanı aldı!

Fransa Ligue 1'de 36. haftada Amiens ile Paris Saint-Germain 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Şampiyon PSG, düşük viteste 1 puanı aldı!
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04 Mayıs 2018 23:40
Fransa Ligue 1'de 36. hafta mücadelesinde Amiens ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Edinson Cavani ile öne geçen Paris Saint-Germain devreye 1-0'lık skorla girdi.

Amiens mücadelenin 47. dakikasında Moussa Konate ile skoru eşitledi. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde ise sahneye Christopher Nkunku çıktı ve tekrar PSG'yi öne geçirdi.

Karşılaşmanın 80. dakikasında ise Moussa Konate hem kendisinin hem takımının 2. golünü attı ve durumu 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Amiens ile Paris Saint-Germain 2-2 berabere kaldı.

Şampiyonluğunu garantileyen PSG, Bu sonuçla birlikte puanını 92 yaptı. Amiens'in puanı ise 42 oldu.



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