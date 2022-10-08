Sampaoli de Sevilla'ya çare olamadı!

İspanya La Liga 8. hafta mücadelesinde Sevilla, sahasında Atletic Bilbao ile karşılaştı.



Sevilla'nın ev sahipliğinde oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibe puanı getiren golü 4. dakikada Oliver Torres kaydetti. Atletic Bilbao'nun golü 73. dakikada Mikel Vesga'dan geldi.



Atletic Bilbao'da 90+5. dakikada Herrera, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Julen Lopetegui'nin görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Jorge Sampaoli ilk maçında galibiyet alamadı.



Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez 11'de yer aldı ve 90 dakika sahada kaldı.



Alınan bu sonucun ardından Atletic Bilbao puanını 17 yaptı. Seviila ise 6'ya çıkardı.



Ligin bir sonraki haftasında Atletic Bilbao, Atletico Madrid ile karşılaşacak. Sevilla ise Mallorca deplasmanına gidecek.





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