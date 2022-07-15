Samet Akaydın: 'Bu sene daha farklı geliyoruz'

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un oyuncusu Samet Akaydın, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu.



Kampın çok verimli geçtiğini, yeni transferlerle yoğun tempoda çalıştıklarını anlatan 28 yaşındaki defans oyuncusu Samet, İtalya kampında kendilerini en iyi şekilde gösterip sezona hazır girmek istediklerini söyledi.



Geçen sezon yeni çıkmalarına rağmen lige renk kattıklarını dile getiren Samet, "Çok güzel işler yaptık ama bu sene daha iyi olacağını düşünüyorum. Adana Demirspor için elimizden ne geliyorsa en iyisini yapmak için buradayız. Takım olarak odaklandık. Adana Demirspor'un başarısı için elimizden geleni yapacağız. Bu sezonun diğer sezondan daha iyi olacağından kimsenin şüphesi olmasın." yorumunda bulundu.



Samet, bu sene daha farklı Adana Demirspor izleteceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Şunun sözünü vereyim; bu sene daha farklı geliyoruz. Taraftarlarımıza da buradan mesaj olsun. Gerçekten iyi sezon bizi bekliyor. Hazır şekilde gireceğimizi düşünüyorum. Geçen seneden daha iyi olacağını düşünüyorum. Savunma hattı olarak müthiş uyumumuz var, herkes birbirine tam destek içinde. Bunun için sevinçliyiz. Yeni gelen arkadaşlarımız da bize çok çabuk uyum sağladılar. Bu da bizi sevindiriyor. Tek düşüncemiz, performansımızı en iyi nasıl yukarı çekeriz diye. Bunun için çalışıyoruz. Ben geçen seneden daha güçlü Samet, Tayyip, Simon Deli ve Semih izleteceğimize eminim. İnşallah yüzümüz kara çıkmaz."



En büyük hayalinin milli takımda oynamak olduğunu vurgulayan Samet, "Bunun için inanılmaz özveriyle çalışıyorum. İnşallah bu sezon onu başarırım." dedi.



Eski takım arkadaşı Galatasaraylı Yunus Akgün ile ilgili de düşüncelerini aktaran tecrübeli oyuncu, "Yunus Akgün, Türk futbolunun büyük yeteneklerinden biri. Bu şüphesiz. Bizim için de büyük kayıp ama onun yerini de inşallah başkanımız takviyeyle dolduracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yunus'un büyük oyuncu olacağına inanıyorum. Özlüyor muyuz? Özlüyoruz. Ben daha çok özlüyorum çünkü onunla muhabbetim farklıydı." diye konuştu.





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