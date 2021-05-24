Sakaryaspor finale çıktı, rakibi Kocaelispor oldu!

Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor'u geçerek TFF 2. Lif Play-Off Finali'ne adını yazdırdı.

Haber; Sporx.com
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Sakaryaspor finale çıktı, rakibi Kocaelispor oldu!
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24 Mayıs 2021 22:25
Futbolda Misli.com 2. Lig play-off yarı final rövanşında Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor'u 5-1 yenerek finale yükseldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Süper Lig hakemi Alper Ulusoy yönetti.

Sakaryaspor'a finali getiren golleri 21 ve 65. dakikada Nuri Fatih Aydın, 45. dakikada Burak Öksüz, 86. dakikada Hakan Aslantaş ve 90. dakikada Berk İsmail Ünsal kaydetti.

Kırşehir Belediyespor'un golünü ise 62. dakikada Volkan Altınsoy attı.

İki takım arasında Kırşehir'de oynanan ilk karşılaşma golsüz beraberlikle bitmişti.

Sakaryaspor, finalde TFF 1. Lig'e çıkmak için Kocaelispor ile 28 Mayıs Cuma günü karşılaşacak.

Öte yandan karşılaşmanın ikinci yarısı, tribündeki taraftarların dışarı çıkarılması için yarım saat geç başladı.

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