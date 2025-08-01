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Saint-Maximin, Meksika yolcusu!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Fransız yıldız Allan Saint-Maximin, Meksika temsilcisi Club America'ya transfer olmaya çok yakın.

calendar 01 Ağustos 2025 23:55 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 23:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Saint-Maximin, Meksika yolcusu!
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Meksika'nın köklü kulüplerinden Club America, hücum hattını güçlendirmek için önemli bir transfer hamlesine hazırlanıyor.

ESPN'nin haberine göre, Al-Ahli forması giyen Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in, Club America'ya transferi büyük ölçüde tamamlandı.

28 yaşındaki futbolcunun transferi için tarafların anlaşmaya vardığı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği ifade edildi. Saint-Maximin, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giymişti.



Daha önce Los Angeles FC'den Denis Bouanga ve Columbus Crew'dan Diego Rossi için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Club America, bu kez rotasını Suudi Arabistan'a çevirerek Saint-Maximin için adım attı.

KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Saint-Etienne'de başlayan Fransız yıldız; Monaco, Nice ve Newcastle United gibi önemli kulüplerde de forma giydi. Özellikle Premier Lig'deki performansıyla adını duyuran Saint-Maximin, 2023 yılında 27 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Ahli'ye transfer olmuştu.

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