Sagna'dan Galatasaray ve Beşiktaş cevabı...

Uzun bir süreorması giyen ve İngiliz ekibinden ayrıldıktan sonra yaklaşık 1 yıl kendisine takım bulamayan ve geçtiğimiz günlerde İtalya Serie A'nın son sırasında bulunanile sözleşme imzalayan, Fransız basınına ilginç açıklamalarda bulundu.Yaklaşık 1 yıldır kulüp bulamadıktan sonra İtalya Serie A'nın son sırasında yer alan Benevento'ya transfer olan Sagna'ya West Ham, Crystal Palace, Galatasaray, Bursaspor ve Besiktaş'ın da ilgisinin sorulması üzerinecevabını verdim.35 yaşındaki tecrübeli sağ bek,diyerek Arsenal'in teklifini de geri çevirdiği belirtti.