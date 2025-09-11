Sadettin Saran: "Biz hazırız ve geliyoruz"

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, Söz Fenerbahçe YouTube kanalında canlı yayına katıldı ve gündeme dair konuştu.

calendar 11 Eylül 2025 19:46 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025 20:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Saran, adaylık süreci ve hedefleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"BİZ HAZIRIZ VE GELİYORUZ" 



"Başkan adayı olamaz dediler, olduk. 'Başkan olamaz' diyorlar, olacağız. 'Başkan olursa başkanlık yapamaz' diyorlar, yapacağız. Sonra da 'Şampiyon olamazlar' diyecekler. Hiç merak etmeyin, şampiyon da olacağız. Biz hazırız ve geliyoruz."

"BEN NEYE MACERA DERİM BİLİYOR MUSUNUZ?"

Saran, mevcut yönetim için ise dikkat çekici bir çıkış yaptı: 

"Ben neye macera derim biliyor musunuz? 7 yıldır şampiyon olamayanlardan şampiyonluk beklemeye…"

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

"Camiamız bir karar verecek. 7 yıldır ekilen tohumların meyvelerini mi toplayacağız? Yeni bir maceraya mı atılacağız?"

