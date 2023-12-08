Sacha Boey: "Bizim için çok önemliydi"

Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey: 'Bizim için çok önemliydi'
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08 Aralık 2023 22:20
Galatasaray forması giyen Sacha Boey, Adana Demirspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Boey, "Bizim için önemli bir maçtı. Lider olmaya devam etmemiz için kazanmamız gerekiyordu. Hazırlıklarımızı yaptık ve kazandık." ifadelerini kullandı.

Fransız oyuncu ayrıca, "Her maça iyi şekilde hazırlanıyorum. Takım haricinde de ekstra çalışıyorum. İyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bu şekilde devam etmeliyim, iyi hissediyorum. Hocamız değişiklik yapılıp yapılmayacağını bilir." sözlerini sarf etti.

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