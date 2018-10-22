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Rüştü Reçber'in oğlu Fenerbahçe'ye transfer oldu

Rüştü Reçber'in oğlu Fenerbahçe'ye transfer oldu
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22 Ekim 2018 09:20
Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in oğlu Mehmet Burak Reçber, Galatasaray altyapısından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burak Reçber, Galatasaray altyapısında forma giyerken Fenerbahçeli olduğununa dair paylaşımlar yapmıştı ve taraftarların tepkisini çekmişti.

Galatasaray altyapısında forma giyerken sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili paylaşımlar yapan ve Sarı Kırmızılı taraftarların tepkisini alan Rüştü Reçber'in oğlu Mehmet Burak Reçber, Fenerbahçe altyapısına katıldı.

Sosyal medya hesabından Fenerbahçeli olduğunu belirten Burak, Fenerbahçe'nin ve Milli Takımın efsane kalecisi Rüştü Reçber'in oğlu olan 12 yaşındaki Burak Reçber, yaptığı paylaşımın ardından Galatasaraylı taraftarlar sert eleştirilere maruz kalmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray'ın Twitter'daki akademi hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı ve taraftarları hoşgörüye davet edilmişti.



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