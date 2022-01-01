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"Russ takas edilemez, Lakers'ın B planı yok!" iddiası...

Los Angeles Lakers'ın, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un takas edilme yollarını "artık aramayacağı" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un takas edilme yollarını "artık aramayacağı" iddia edildi.

Lakers, bu sezon özellikle Westbrook ile ilgili söylentiler yüzünden takas senaryoları arasında adı yoğun bir şekilde geçen bir takımdı.

ESPN'den Ramona Shelburne'e göre Lakers, Westbrook'u takas etmek istemiyor ve kendisiyle birlikte kazanmaya odaklanıyor:

"Takımdan bir kaynak, 'Russ takas edilebilir bir oyuncu değil ki, işler yolunda gitmezse yoluna devam etmelisin; NBA'deki herkes bunu biliyor. Bu yüzden bu işi bir şekilde çözmesi gerekiyor. Tek seçenek bu. Bu sezon için bir B planı yok.' şeklinde konuştu."

Russ bu sezon %29.3 üçlük isabetiyle 18.6 sayı (ikinci sezonundan bu yana kariyerinin en düşüğü) ve 7.7 asist ortalamalarına sahip.


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