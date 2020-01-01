Rose, Jimmy Butler'ı taklit etmeyi planlıyor!

Detroit Pistons guardı Derrick Rose, eski takım arkadaşı Jimmy Butler'ın ekibi Miami Heat ile yaptıklarını taklit etmeyi planladığını söyledi.



Rose, genç Pistons takımına liderlik etmek için gelecek sezona bir fırsat olarak bakıyor. Bunu yapmak için Rose, önceki yıl çok benzer bir şey yapan Butler'ı taklit etmeyi planlıyor.



Genç yeteneklerle çevrili olan Butler, Doğu'yu beşinci sırada bitiren genç kadrosuna olağanüstü bir Final maratonunda liderlik etmişti.



Rose, Pistons.com'dan Keith Langlois'e göre, kendisinin ve takım arkadaşı Blake Griffin'in geleceğe yönelik benzer bir fırsatla karşı karşıya olduğunu açıkladı:



"Ona ve ekibimize baktığımda, bizde de aynı şeyi görüyorum. Bir sürü genç adamımız var. Ne kadar iyi olmak istedikleri onlara kalmış. Onları zorlamak ve örnek olmak için elimizden geleni yapacağız."



"ARTIK BİRAZ TECRÜBEM VAR!"



Rose, önceki sezon takımla ilk senesi olduğundan ötürü, güçlü bir liderlik rolü üstlenme özgürlüğünü hissetmemişti. Ama şimdi eski MVP, Griffin ile birlikte veteran bir lider olarak bir adım öne çıkmayı planlıyor:



"Bir şeyleri ne zaman vereceğimi ve alacağımı bilirim ve şu anda benim işim, Blake'e liderlerden biri olarak yardım etmeye çalışmak ve fikrimi dile getirmek. Artık takımla bir yıllık bir tecrübem var, bu yüzden ben de bir şeyler söyleyebilirim. Geçmişte yaptıklarımın dışında bir şey söylemeyeceğim. Geçmiş geçmiştir. Sadece her şeyi kabul etmeye ve bu ligde bulunduğum ve ne kadar ileri gittiğim konusunda minnettar olmaya çalışıyorum."



