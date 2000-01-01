Rodney Hood, Portland'da kalmak istiyor!

Portland Trail Blazers oyuncusu Rodney Hood, gelecek sezon için kontratındaki oyuncu opsiyonu hakkında bir karar vermediğini, ancak Trail Blazers için oynamaya niyetli olduğunu belirtti.



Portland bölgesi muhabirleri ile yaptığı konferans görüşmesinde Hood, gelecek sezon için elinde tuttuğu 6 milyon dolarlık opsiyon konusunda kararını vermediğini söyledi. COVID-19 salgını NBA'i sezonunu askıya almaya zorlamadan önce, Hood'un Aralık ayında geçirdiği aşil sakatlığının iyileşme sürecinde bulunmaya devam ederken, bu seçeneği Blazers ile kullanacağı yaygın olarak kabul edilmiş durumda.



Bleacher Report'tan Sean Highkin, konuyla ilgili şu tweetleri attı:



"Portland medyasıyla yapılan bir Zoom görüşmesinde Rodney Hood, aşil tendonu sakatlığınınn rehabilitasyonu devam ederken, NBA'in izin verdiği şekilde haftada üç gün Blazers antrenörleriyle çalıştığını söylüyor: 'Tüm bu olan bitene rağmen, çok gelişme kaydettim.'"



"Hood, gelecek sezon için oyuncu opsiyonunu seçip seçmeyeceğine karar vermedi. 'Ama gelecek sezon tamamen Portland Trail Blazers forması giymeyi umuyorum.'"



"Hood ayrıca Blazers'ın 6 Aralık'ta Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı maçta geçirdiği aşil sakatlığının rehabilitasyonuna biraz ışık tuttu. Hood, rehabilitasyonunun iyi gittiğini ve Haziran ayında saha içi faaliyetlerine devam etmeyi umduğunu söyledi. Askıya alınma olmasaydı, önümüzdeki sezonun Eylül ayında başlaması planlanan antrenman kampı için harekete geçmeye hazır olmayı umuyordu."



"Hood, sezon normal programda devam ederse, antrenman kampına gitmeye hazır olduğunu umduğunu söyledi. Açıkçası pandemi ve sezonun kapanışı yüzünden her şey havada. Artık ne olursa olsun Haziran ortasına geri dönmeyi umarak yürüyüş botundan çıkmış durumda."



Sakatlığı öncesinde, Hood altı yıllık kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyordu. Blazers ile olağanüstü bir 2019 playoff dönemi üzerine koymuş ve bir ilk beş oyuncusuna dönüşmüştü. Maç başına 29.5 dakikada 11 sayı, 3.4 ribaund ve 1.5 asist ile oynuyordu.



