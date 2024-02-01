Houston Rockets ekibinin Chicago Bulls'tan Andre Drummond, Utah Jazz'den Kelly Olynyk, Atlanta Hawks'tan Clint Capela ve Portland Trail Blazers'tan Robert Williams III'ü takip ettiği bildirildi.



The Athletic'ten Kelly Iko, Shams Charania ve Sam Amick, Houston'ın "çember korumasını" geliştirme hedefiyle "pivot piyasasını araştırdığını" bildirerek, özellikle dört isme değindi:



"Lig kaynakları, Rockets'ın aynı zamanda pivot piyasasını araştırdığını ve çember korumalarını güçlendirmeye çalıştığını söyledi. Bu kaynaklara göre Houston, Utah'tan Kelly Olynyk'i, Atlanta'dan Clint Capela'yı, Chicago'dan Andre Drummond'ı ve Portland'dan Robert Williams III'ü takip halinde."



Drummond, Bulls formasıyla maç başına 15.9 dakikada 7.8 sayı ve 8.3 ribaund ortalamaları yakalarken, kariyerine Houston'da başlayan Capela ise, Hawks formasıyla double-double (11.4 sayı, 10.5 ribaund) ortalamalarına sahip.



Bir diğer eski Rockets oyuncusu olan Olynyk, Jazz'de %42,5 üçlük isabeti yakaladığı sezonda 8,0 sayı, 5,1 ribaund ve 4,3 asist ortalamalarıyla oynarken, Trail Blazers'ın pivotu Williams ise, diz kapağı çıkığı nedeniyle sağ dizinden ameliyat olduktan sonra 2023-24 sezonunu kapatmış durumda.



26 yaşındaki oyuncu, Kasım ayında geçirdiği sakatlıktan önce Portland formasıyla 6.8 sayı ve 6.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



