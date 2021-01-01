Rockets, Cousins'ın sözleşmesini garanti altına aldı

Houston Rockets'ın, pivot oyuncusu DeMarcus Cousins'ın 2.3 milyon dolar değerindeki sözleşmesini sezonun geri kalanı için garanti ettiği bildirildi.



Sakatlıklar nedeniyle neredeyse iki sezon kaçırmış olan 30 yaşındaki oyuncu, iyileşmeyi başararak değerli bir varlık olduğunu kanıtlamış bulunuyor.



Bu sezon Cousins, maç başına 20.2 dakikada 9.6 sayı, 7.6 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları ile oynuyor.



Boogie'nin maç başına 11.7 ve 8.2 ribaund ortalamaları yakaladığı Şubat ayı, bu sezon şimdiye kadarki en iyi geçirdiği ay olmuştu.



