Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Rockets, Cousins'ın sözleşmesini garanti altına aldı

Houston Rockets'ın, pivot oyuncusu DeMarcus Cousins'ın 2.3 milyon dolar değerindeki sözleşmesini sezonun geri kalanı için garanti ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets'ın, pivot oyuncusu DeMarcus Cousins'ın 2.3 milyon dolar değerindeki sözleşmesini sezonun geri kalanı için garanti ettiği bildirildi.

Sakatlıklar nedeniyle neredeyse iki sezon kaçırmış olan 30 yaşındaki oyuncu, iyileşmeyi başararak değerli bir varlık olduğunu kanıtlamış bulunuyor.

Bu sezon Cousins, maç başına 20.2 dakikada 9.6 sayı, 7.6 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları ile oynuyor.

Boogie'nin maç başına 11.7 ve 8.2 ribaund ortalamaları yakaladığı Şubat ayı, bu sezon şimdiye kadarki en iyi geçirdiği ay olmuştu.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal