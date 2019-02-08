Hakem maçı katletti.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısının uzatma dakikalarında ortalık bir anda karıştı.Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Soldado, orta sahada rakip futbolcuya faul yaptı. Alper Ulusoy, Soldado'nun yanına sarı kart ile gelirken bir anda kırmızı kart gösterdi.Hakem Alper Ulusoy, kırmızı kartın ardından Fenerbahçe futbolcularına Soldado'nun küfür ettiğini belirtti.Maçın devre arasında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de ''Madem iki takım iyi oynamıyor, üzerine ben de bir ilave edeyim ve kötü maçı berbat yapayım dedi Alper Ulusoy. Acayip acayip kararlar. Alper Ulusoy küfür etti dedi, küfürden atmasını doğru buluyorum ama o pozisyona sarı kart gösterirken, önceki pozisyona göstermiyorsa şunu görüyorum. Bu arkadaşın FIFA'sını bir aldılar, MHK kendini indirdi, haberi yok.'' yorumlarında bulundu.Fenerbahçe, hakem Alper Ulusoy'un yönetiminde oynadığı maçlarda bugüne kadar yenilgi görmezken; 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.