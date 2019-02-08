  •  
    F.Bahçe'de Konyaspor öncesi bir şok daha var
  •  
    Volkan Demirel'e DEV tepki: Kayseri taraftarı...
  •  
    Bu hafta sonu mutlaka izlenesi 10 KRİTİK maç!..
  •  
    G.Saray'da Belhanda, Kader Keita'yı solluyor
  •  
    Bunun adı da ÇILGINLIK Sahne Talisca'nın oldu!..

Roberto Soldado'ya küfürden kırmızı kart!

Kayserispor - Fenerbahçe maçında Roberto Soldado, hakem Alper Ulusoy'a küfretmesinin ardından kırmızı kart gördü.

Kaynak: Sporx.com
Roberto Soldado'ya küfürden kırmızı kart!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2019 21:26
Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısının uzatma dakikalarında ortalık bir anda karıştı.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Soldado, orta sahada rakip futbolcuya faul yaptı. Alper Ulusoy, Soldado'nun yanına sarı kart ile gelirken bir anda kırmızı kart gösterdi. 

Hakem Alper Ulusoy, kırmızı kartın ardından Fenerbahçe futbolcularına Soldado'nun küfür ettiğini belirtti.

RIDVAN DİLMEN: ''ACAYİP ACAYİP KARARLAR...''

Maçın devre arasında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de ''Madem iki takım iyi oynamıyor, üzerine ben de bir ilave edeyim ve kötü maçı berbat yapayım dedi Alper Ulusoy. Acayip acayip kararlar. Alper Ulusoy küfür etti dedi, küfürden atmasını doğru buluyorum ama o pozisyona sarı kart gösterirken, önceki pozisyona göstermiyorsa şunu görüyorum. Bu arkadaşın FIFA'sını bir aldılar, MHK kendini indirdi, haberi yok. Hakem maçı katletti.'' yorumlarında bulundu.

ALPER ULUSOY YÖNETİMİNDE FENERBAHÇE

Fenerbahçe, hakem Alper Ulusoy'un yönetiminde oynadığı maçlarda bugüne kadar yenilgi görmezken; 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için