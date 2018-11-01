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Roberto Martinez'den Real Madrid cevabı!

Julen Lopetegui'nun ayrılmasının ardından ismi Real Madrid ile anılan Roberto Martinez, iddialara cevap verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Roberto Martinez'den Real Madrid cevabı!
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01 Kasım 2018 16:09
Real Madrid'de Julen Lopetegui'nun ayrılmasının ardından yeni teknik direktör adayları arasında yer alan Belçika'nın teknik direktörü Roberto Martinez, iddialar hakkında konuştu.

Belçika basınına konuşan Martinez, Real Madrid iddiaları hakkında ''Böyle şeylerle konuşup zaman kaybı yapmayalım.'' diyerek iddialara kesin bir cevap vermiş oldu.

''EĞER MARTINEZ'İ İSTİYORLARSA...''

Öte yandan Belçika Futbol Federasyonu sözcüsü Stefan Van Loock, ''Eğer bir kulüp Martinez'i almak istiyorsa önce Federasyon ile anlaşmalı.'' dedi.

Julen Lopetegui'nun gönderilmesinin ardından Real Madrid'de geçici olarak takımın başında Santiago Solari bulunuyor.

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