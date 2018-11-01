Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesinde 2.Lig Beyaz Grup temsilcisi Sarıyer ile Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rizespor 2-1 kazandı
Rizespor 23. dakikada Jaroslaw Jach'ın golüyle öne geçerken, 28'de Bertul Kocabaş skora dengeyi getirdi. Dakikalar 43'ü gösterdiğinde Montassar Talbi tabelayı ilan etti. Rizespor'da Samudio 48'de bir penaltı atışından yararlanamadı.
Alınan bu sonucun ardından Okan Buruk'un çalıştırdığı Çaykur Rizespor Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırdı.
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Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rizespor 2-1 kazandı
Rizespor 23. dakikada Jaroslaw Jach'ın golüyle öne geçerken, 28'de Bertul Kocabaş skora dengeyi getirdi. Dakikalar 43'ü gösterdiğinde Montassar Talbi tabelayı ilan etti. Rizespor'da Samudio 48'de bir penaltı atışından yararlanamadı.
Alınan bu sonucun ardından Okan Buruk'un çalıştırdığı Çaykur Rizespor Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırdı.
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