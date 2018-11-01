  •  
    "Derbide Galatasaray favori değil, kim dedi?"
  •  
    F.Bahçe'de Ersun Yanal için kampanya başlatıldı
  •  
    G.Saray için açıklama; 'Beni aramadılar ama...'
  •  
    "G.Saray çok ağır favori, bu yüzden de F.Bahçe.."
  •  
    Koeman'ın Galatasaray planı hazır! "Durdurun"

Rizespor, Türkiye Kupası'nda turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesinde 2.Lig Beyaz Grup temsilcisi Sarıyer ile Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor karşılaştı

Kaynak: Sporx.com
Rizespor, Türkiye Kupası'nda turladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2018 14:55
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesinde 2.Lig Beyaz Grup temsilcisi Sarıyer ile Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rizespor 2-1 kazandı

Rizespor 23. dakikada Jaroslaw Jach'ın golüyle öne geçerken, 28'de Bertul Kocabaş skora dengeyi getirdi. Dakikalar 43'ü gösterdiğinde Montassar Talbi tabelayı ilan etti. Rizespor'da Samudio 48'de bir penaltı atışından yararlanamadı.

Alınan bu sonucun ardından Okan Buruk'un çalıştırdığı Çaykur Rizespor Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırdı.







Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için