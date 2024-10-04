Rizespor'a Ghezzal'dan kötü haber!

Rizespor, Rachid Ghezzal'ın sakatlığı nedeniyle 2-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rizespor'a Ghezzal'dan kötü haber!
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04 Ekim 2024 16:24
Rizespor'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi.

Ghezzal, sakatlığı nedeniyle 2-4 hafta formasından uzak kalacak.

Rizespor'un açıklaması şu şekilde:

"Oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan muayene ve kontrolleri sonucunda " sol diz iç yan bağ (MCL) yapışma yerinde darbeye bağlı grade 1 sprain ( zorlanma) tespit edilmiş olup tahmini geri dönüşü 2-4 hafta olarak öngörülmüştür.

Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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