Rizespor'a Ghezzal'dan kötü haber!

Rizespor'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi.
Ghezzal, sakatlığı nedeniyle 2-4 hafta formasından uzak kalacak.
Rizespor'un açıklaması şu şekilde:
"Oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan muayene ve kontrolleri sonucunda " sol diz iç yan bağ (MCL) yapışma yerinde darbeye bağlı grade 1 sprain ( zorlanma) tespit edilmiş olup tahmini geri dönüşü 2-4 hafta olarak öngörülmüştür.
Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
Ghezzal, sakatlığı nedeniyle 2-4 hafta formasından uzak kalacak.
Rizespor'un açıklaması şu şekilde:
"Oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan muayene ve kontrolleri sonucunda " sol diz iç yan bağ (MCL) yapışma yerinde darbeye bağlı grade 1 sprain ( zorlanma) tespit edilmiş olup tahmini geri dönüşü 2-4 hafta olarak öngörülmüştür.
Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."