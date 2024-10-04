Rizespor'a Ghezzal'dan kötü haber!

Rizespor'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi.



Ghezzal, sakatlığı nedeniyle 2-4 hafta formasından uzak kalacak.



Rizespor'un açıklaması şu şekilde:



"Oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan muayene ve kontrolleri sonucunda " sol diz iç yan bağ (MCL) yapışma yerinde darbeye bağlı grade 1 sprain ( zorlanma) tespit edilmiş olup tahmini geri dönüşü 2-4 hafta olarak öngörülmüştür.



Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."



