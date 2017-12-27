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Rıza Çalımbay'dan transfer açıklamaları!

Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 1-0 yenildikleri Konyaspor maçının ardından transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Rıza Çalımbay'dan transfer açıklamaları!
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27 Aralık 2017 21:02
Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 yenildikleri Atiker Konyaspor maçının ardından transfer yapacaklarının sinyallerini verdi.

2 ay sonra mağlup olan Trabzonspor'un hücuma dönük bir futbolcu alabileceğini söyleyen Çalımbay,  ''Bir sıkıntımız olmazsa, kulübümüzün, futbolcu arkadaşlarımızın maddi açıdan. 2-3 transfere kesin ihtiyacımız var, onu yapmamız gerekiyor. Çok gol pozisyonuna giriyoruz, sadece Rodallega'dan gol bekliyoruz, diğer arkadaşlarımızın da atması gerekiyor. Her maçta Burak ya da Rodallega olacak da gol atacak diye bir şey yok. Diğer arkadaşlarımızın da ortak olması ve gol atması gerekiyor. Gole yakın bir oyuncu almak gerekiyor, bu forvet değil, kanat da olabilir.'' açıklamalarında bulundu. 

Mücadeleyi değerlendiren teknik adam, "Bazı arkadaşlarımızı görme açısından çok iyi bir müsabaka oldu. İlk yarıda üstünlüğümüz vardı ama ikinci yarı tamamen üstündük. Son pas ve son vuruşları maalesef değerlendiremedik. Biz camia olarak takım olarak bu skoru kaldırabilecek güçte bir takımız. Trabzonspor için lig ikinci yarı başlayacak. Kupada da aynı şekilde. Biz iki tarafta da gitmek istiyoruz. Ben takımıma yürekten inanıyor ve güveniyorum. Bu skoru da kendi sahamız ve seyircimiz önünde çevireceğiz. Mutlaka daha iyi neticeler alacağız. Bu maça fazla üzülmüyorum. Üzüldüğüm tek şey girdiğimiz pozisyonları değerlendirememek." ifadelerini kullandı.
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