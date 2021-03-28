Rıza Çalımbay: 'Takımıma yürekten inanıyorum'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de kalan 11 maçı en iyi şekilde bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Çalımbay, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, ligde son haftalarda güzel futbol oynadıklarını ve bunu da skora yansıttıklarını aktardı.



Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerine değinen Çalımbay, futbolcularının bu süreçte dinlenme fırsatı bulduğunu bildirdi.



Sakat futbolcular açısından da milli maç arasının iyi olduğunu ve hemen hemen hepsinin hazır duruma geldiğini vurgulayan Çalımbay, "Milli takıma giden arkadaşlarımız var, onlar da sakatlıksız rahat bir şekilde gelirlerse o zaman bir sorunumuz olmayacak." ifadelerini kullandı.



Güzel oyunu lig sonuna kadar taşımayı hedeflediklerine dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti:



"Güzel bir şekilde gidiyoruz ama tabii ki bunu ligin sonuna kadar taşımamız, ligi de çok iyi yerde bitirmemiz gerekiyor. Tek düşüncem Sivasspor'un çok iyi bir yerde ligi bitirmesi. Onun için özellikle sahamızdaki maçları çok iyi şekilde bitirmemiz lazım. Yani bunun farkındayız. Hep söylüyoruz, sezon başından beri sıkıntılar yaşayan takımların başında geliyoruz. Pandemi sürecinde bu sıkıntılar mutlaka yaşanacak. Bu kadar maç trafiğinde sakatın, eksiğin olacağı bir sürü şeyler olacak. Onları da yaşayarak buralara kadar geldik. Bundan sonra kalan 11 maçımızı iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız."



Deneyimli teknik adam, ligde kalan periyotta yoğun maç trafiği yaşayacaklarına işaret ederek, "Takımıma yürekten inanıyorum, güveniyorum, hepsi de kapasitelerinin üzerine çıkarak oynuyorlar. Sezonun kalan bölümünde yine çok maç oynayabiliriz, üç günde bir maç yapabiliriz." açıklamasında bulundu.



