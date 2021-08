UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay , kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.



Çalımbay, karşılaşmanın oynanacağı Parken Stadı'nda futbolcu Fayçal Fajr ile basın toplantısı düzenledi.



İlk maçta iki takımın galibiyet için oynadığını ve karşılaşmanın güzel geçtiğini belirten Çalımbay, ancak Sivasspor'un geçen maçta da, bu maçta da en büyük sıkıntısının tam kadro maça çıkamaması olduğunu ifade etti.



Çalımbay, Sivas'ta oynanan karşılaşmada özellikle ikinci yarıda etkili bir futbol oynadıklarını ve pozisyonlara girdiklerini, ancak bunu değerlendirmediklerini anımsatarak, "Şimdi burada bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Kazanmak için ne gerekiyorsa her türlü her şeyi yapacağız." dedi.



Dengeli bir oyun da ortaya koyacaklarını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:



"Ama sonlara doğru, nasıl geçen maç gibi riske girmişsek aynı şekilde riske gireceğiz. Tabii karşımızdaki takım iyi bir takım, güçlü bir takım. Disiplini bir takım. Artık iki takım da birbirini tanıyor. Dediğim gibi tek sıkıntımız şu anda stoperlerimiz maalesef. 4 stoperimiz var 4'ü de yok gibi bir şey, yani oynayamayacak. En büyük sıkıntılarımız bunlar. Ama ne olursa olsun kaybedecek bir şeyimiz yok. Kazanacağımız zaman da çok şeyler kazanacağız, bunun farkındayız. Burada mücadele etmeden oynamadan maçı kazanmamız mümkün değil. Onun için gereken ne ise her şeyi yapacağız."



Kopenhag'ın kontrataklarda tehlikeli ve iyi takım olduğunu söyleyen Çalımbay, "Onun için her şeye dikkat edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Çalımbay, Sivasspor'un 90 dakika içinde bir gol bulması durumunda karşılaşmanın uzatmaya gideceğine işaret ederek, "Onun için sabırlı disiplinli bir şekilde oyunumuzu oynayacağız. Bizim bu maçta galibiyetten başka bir düşüncemiz yok." şeklinde konuştu.



- Fajr: "Güzel bir sonuçla buradan ayrılacağız"



Futbolcu Fayçal Fajr da, Kopenhag'a karşı oynayacakları karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Takım olarak gereken hazırlıkları yaptık. Hocamızdan gelen talimatlar da belli. Bu talimatlarını gereğince uygulamaya çalışacağız. Umarım yarın güzel bir sonuçla buradan ayrılacağız." dedi.



İlk maçtan yenilgiyle ayrılmanın bu maçta takımın üstünde bir baskı oluşturmayacağını ifade eden Fajr, "Evet, kendi sahamızda yenildik. İki farkla yenmemiz lazım, doğru. Bunun da bilincindeyiz. Ama bunu bir baskı olarak değil, savaşılması gereken bir durum olarak görüyoruz. Takım olarak biz çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Evet kaybetmiş olmamıza rağmen bizim bir kapasitemiz var. Rakip takımı yenecek kapasiteye sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan Parken Stadı'nda perşembe günü TSİ 20.00 Kopenhag ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, basın toplantısının ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde son antrenmanını yaptı.