Rıza Çalımbay: "5 transfer şart"

Beşiktaş'ta ilk etapta 3 transfer hedeflenirken teknik direktör Rıza Çalımbay'ın daha fazla transfer yapılması gerektiğini söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay: '5 transfer şart'
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11 Aralık 2023 10:49
Son güncelleme 11 Aralık 2023 10:52
Beşiktaş'ta yeni yönetim göreve gelmeden önce kadroya stoper, ön libero ve kanat transferine ihtiyaç olduğunu düşünen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, gelinen noktada takviye sayısını 5'e çıkardığı belirtildi.

Tecrübeli çalıştırıcının son olarak sol bek ve santrfor konusunda da "Mutlaka alınmalı" notunu ilettiği kaydedildi. Beşiktaş'ın savunmanın soluna Freiburg U19'da forma giyen gurbetçi oyuncu Berkay Yılmaz ile ilgilendiği ifade edildi.

Kanat içinse Adana Demirspor'un milli futbolcusu Yusuf Sarı listeye alındı. 

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