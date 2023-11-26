Rıdvan Yılmaz oynamadı, Rangers'ın serisi bitti

İskoçya Premiership'in 14. haftasında Rangers, deplasmanda Aberdeen ile 1-1 berabere kaldı. Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Rıdvan Yılmaz oynamadı, Rangers'ın serisi bitti
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26 Kasım 2023 17:01
İskoçya Premiership'in 14. haftasında milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers, deplasmanda Aberdeen ile karşılaştı.
Pittodrie Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Aberdeen'in golünü 11. dakikada Bojan Miovski, Rangers'ın golünü ise 90+4. dakikada James Tavernier penaltıdan kaydetti.

Bu maçla birlikte 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Rangers'ta Rıdvan Yılmaz, süre almadı. Milli futbolcu mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. 

Bu sonucun ardından Aberdeen puanını 13'e yükseltirken Rangers da 28 puana ulaştı. 

Ligde bir sonraki hafta Rangers, St. Mirren'i konuk edecek. Aberdeen ise Hibernian deplasmanına gidecek.

RIDVAN YILMAZ'IN RANGERS PERFORMANSI

Rıdvan Yılmaz, Rangers formasıyla 23 resmi maça çıkarken 1 gol 3 asist üretti. Milli futbolcu, bu sezon ise ligde 7 maçta forma giydi ve skor katkısı yapamadı.




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