Beşiktaş'tan İskoç ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, yeni takımıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. NTV'ye konuşan genç sol bek, Rangers'ta başarılı olup daha büyük bir takıma gitmek istediğini dile getirdi.İlk olarak Rıdvan Yılmaz, "Duygusalım. Büyüdüğüm şehirden gidiyorum. Annemden, babamdan ayrı kalacağım. Hayallerimin peşinden koşuyorum. Onlar da sağ olsunlar beni her zaman desteklediler. Hem mutluyum hem de içimde biraz üzüntü var" dedi.Rıdvan Yılmaz, Rangers'ta başarılı olup daha büyük kulüplere gitmek istediğinin altını çizdi. Yılmaz, "Benim için iyi bir adım olacağını düşünüyorum. Oradan daha büyük kulüplere gidebileceğime inanıyorum. Sonuç olarak İngiltere Premier Lig'in hemen yanında bir lig. Umarım benim için iyi olur, daha iyi liglere gidebilirim" ifadesini kullandı.Hatırlanacağı üzere futbolcu Almanya ve İtalya'dan teklifler almıştı. Rıdvan Yılmaz transfer teklifleri için, "Torino olsun, Frankfurt olsun, burası olsun hepsi aynı şekilde. Sonuç olarak beni iki finalist istedi. İkisinden birine gidiyorum. Buraya transferim için çok mutluyum. Büyük bir kulübe gidiyorum" değerlendirmesinde bulundu.Rangers'ın formasını daha önce giyen Tugay Kerimoğlu ile buluştuğu andaki detayları anlatan genç oyuncu, "Orada oynadığı için tecrübelerini aktardı. Tempo olarak adapte olmam gerektiğini ifade etti. Bana yardımcı olabilecek her şeyi söyledi. Ona nelere ihtiyacım olacağını sordum. O da her şeyi anlattı" dedi.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yolunu açtıkları için teşekkür eden Rıdvan Yılmaz sözlerine şu şekilde devam etti:"Sonuç olarak 12 senemi verdiğim kulüpten ayrıldığım için üzgünüm. Ama tabii ki hayallerimin peşinden koştuğum için mutluyum. Takım arkadaşlarım, Ersin, hocalarım hepsi bana çok büyük destek oldu. Halen mesaj yazmaya devam ediyorlar. Hepsinin bende emekleri çok büyük. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.21 yaşındaki sol bek, "Glasgow Teknik Direktörü bana oradaki projeyi ve bana olan güveninden bahsetti. İnşallah onun bana olan güvenini boşa çıkarmayacağım" diyerek sözlerini tamamladı.