Ricci: 'Türkler çok güçlü bir halk'

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te oynayan Matteo Ricci, İtalyan basınına bir röportaj verdi.



"TÜRKLER ÇOK GÜÇLÜ"



Röportajda kendisine ilk olarak ülkemizde yaşanan deprem felaketi sorulan Ricci, "Maalesef trajik bir olay yaşandı. Etkilenen bölgeden çok uzakta, İstanbul'dayız ve hiçbir şey duymadık ancak Türkiye normal bir şekilde çok sarsıldı. Dünyanın her yerinden büyük bir dayanışma ve destek duygusu vardı. Çok güçlü bir halklar, bence bu korkunç felaketin ardından kendilerini daha da birleşmiş hissediyorlar" dedi.



Takımda İtalyan birçok oyuncunun olduğu ve transferinden sonra adaptasyon konusunda kendisine yardımcı olup olmadıkları sorusuna yanıt veren İtalyan orta saha oyuncusu, "Türkiye ve Fatih Karagümrük'ün teklifini kabul etmeden önce bu düşündüğüm bir şeydi. Takımda birçok İtalyan oyuncu var ve en önemlisi teknik direktör de İtalyan. Bu yüzden teknik direktörün ne istediği adaptasyon sağlamama yardımcı oldu. Bu durum seçimimi yapmadan önce düşündüğüm temel bir faktördü. Borini, Viviano, Biraschi ve Bertolacci gibi ligi tanıyan, adaptasyon sağlamamı ve kendimi evimde hissetmeme yardımcı olan insanlara teşekkür etmeliyim" cevabını verdi.



"FARKLI BİR DENEYİM YAŞAMAK İSTEDİM"



"Türkiye'den gelen teklifi kabul etmenizi sağlayan neydi?" sorusu yöneltilen 28 yaşındaki futbolcu, "Farklı bir deneyim yaşamak istediğim noktaya gelmiştim. Spezia ile ligde kaldıktan sonra Milli Takım formasını giydim, sonra Serie B'ye gitmeyi beklemiyordum. Kendimi bir Serie A oyuncusu olarak söylemiyorum ama Serie B bana dar geliyor. Bunca yıldan sonra bir şeyin haksız yere benden alındığını düşündüm. Bu yüzden yeni bir deneyim yaşamak istedim. Pirlo gibi benimle aynı rolde oynayan ve idol olarak gördüğüm birinden gelen teklif, beni bu teklifi kabul etmeye itti" sözlerini kullandı.



Türkiye'deki taraftarın tutkulu olduğu bilindiği yönünde soru sorulan Ricci, "Türkiye'de futbol çok popüler. Özellikle en iyi takımlarda taraftarlar gerçekten tutkulu ve ateşli. Gürültülüler, ortalığı karıştırıyorlar, Roma'da söylediğimiz gibi, gerçek bir kıyamet yaratıyorlar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımların stadyumlarında oynadığınızda, onların Avrupa'ya imrenmeye gerek duymadığını anlıyorsunuz" sözlerini sarf etti.





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