Anadolu Efes ve Real Madrid, son 2 sezonda birçok çekişmeli maç oynadıktan sonra bu kez THY EuroLeague'de finalde karşı karşıya gelecek.



Geçen sezon 2021 playofflarında Anadolu Efes iile Real Madrid karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, İstanbul'da oynadığı 2 maçı çok rahat şekilde kazandı. 90-63 ve 91-68'lik skorlarla kazanan Anadolu Efes'e karşı Real Madrid, kendi evinde ayakta kaldı.



Anadolu Efes, 3. maçın son çeyreğinde bir ara 76-64 öne geçse de 16-0'lık kötü bir seriyle maçı kaybetti. Anadolu Efes, 4. maçta da 72-61 öne geçti ama bir kez daha son anlarda kaybetti ve 82-76 yenildi.



Sinan Erdem'deki 5. maçta skor 80-80'e kilitlendi. Ancak, Krunoslav Simon tüm serinin kaderini çizecek bir anda, hücumun son saniyesinde çok uzaklardan bulduğu 3'lükle maçı kırdı. Anadolu Efes, sahadan Final Four biletiyle ayrıldı ve ardından şampiyon oldu.



Bu zorlu seriden sonra Anadolu Efes ile Real Madrid, bu sezon normal sezonda karşılaştı. Anadolu Efes'in birçok eksiğinin olduğu maçta Anadolu Efes, sahadan 82-69'luk yenilgiyle ayrıldı.



İstanbul'da oynanan maçta ise Vasilije Micic'in 29 sayısıyla Anadolu Efes, sahadan 93-90'lık galibiyetle ayrıldı.



Son yıllarda artan rekabetin son randevusu finalde olacak. Kazanan şampiyonluğa ulaşacak.





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