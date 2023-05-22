Redmond yine boş geçti

Beşiktaş'ta sezonun ikinci yarısının formda ismi Nathan Redmond'ın gol hasreti 3 maça çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Redmond yine boş geçti
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22 Mayıs 2023 10:19
Son güncelleme 22 Mayıs 2023 10:26
Beşiktaş'ın sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan transfer ettiği ve taraftarın sevgisini kazandığı Nathon Redmond'ın gol suskunluğu Adana Demirspor karşılaşmasında da devam etti. 

Özellikle sezonun ikinci yarısının formda ismi Redmond, iki haftalık sessizliğini Adana Demir'e karşı da bozamadı. Galatasaray ve Antalya maçlarının ardından yine boş geçti.

29 yaşındaki İngiliz oyuncunun bu sezon 25 maçta 5 gol ve 5 asisti bulunuyor. 

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