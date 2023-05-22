Redmond yine boş geçti

Beşiktaş'ın sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan transfer ettiği ve taraftarın sevgisini kazandığı Nathon Redmond'ın gol suskunluğu Adana Demirspor karşılaşmasında da devam etti.
Özellikle sezonun ikinci yarısının formda ismi Redmond, iki haftalık sessizliğini Adana Demir'e karşı da bozamadı. Galatasaray ve Antalya maçlarının ardından yine boş geçti.
29 yaşındaki İngiliz oyuncunun bu sezon 25 maçta 5 gol ve 5 asisti bulunuyor.
Özellikle sezonun ikinci yarısının formda ismi Redmond, iki haftalık sessizliğini Adana Demir'e karşı da bozamadı. Galatasaray ve Antalya maçlarının ardından yine boş geçti.
29 yaşındaki İngiliz oyuncunun bu sezon 25 maçta 5 gol ve 5 asisti bulunuyor.