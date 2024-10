Los Angeles Lakers koçu JJ Redick, geçtiğimiz sezon Milwaukee Bucks koçu Doc Rivers'a yönelik eleştirilerinde kullandığı dilden pişman olduğunu söyledi.



Redick, 2013'ten 2017'ye kadar LA Clippers'ta oynadığı dönemde eski koçu olan ve şu anda ise Milwaukee Bucks'ı çalıştıran Rivers ile arasındaki ilişkisinin ne durumda olduğu hakkında şu açıklamaları yaptı:



"İnsanlarla küs kalmam. Ve Doc ile ilişkimizin geçmişine şu anda girmeyeceğim. Muhtemelen hiç girmeyeceğim de. Benim kitabımda kendisi iyi bir adamdır."



Geçtiğimiz sezon ESPN için NBA analisti olarak çalışan Redick, Şubat ayında 'First Take' programında Rivers'ı sert bir şekilde eleştirmişti. Bu dönemde Bucks, sezon içinde Adrian Griffin'in yerine başantrenör olarak Rivers'ı getirdikten sonra ritim bulmakta zorlanıyordu.



'First Take'in mevzubahis bölümünde Redick, Rivers için, "Her zaman bahane üretmek de moda oldu. Doc, anladık, sezon ortasında bir takımı devralmak zordur ama kendisi sürekli bahane üretiyor ve takımını suçluyor. O adamın mesuliyet kabul ettiğini hiç görmedim." şeklinde konuşmuştu.



Redick o bölümde söyledikleri için özür dilemediğini, fakat söyleme biçimininde hatalı olduğunu itiraf etti:



"First Take'teki o yorumlarım sonrası hem ESPN'de hem de ligde birçok insanla yaptığım görüşmeler, medyada kalıp kalmayacağım veya koçluk işi arayıp aramayacağım konusunda bana güzel bir bakış açısı sağlamıştı. Söylediklerimi söyleme biçimimden ötürü pişmanım. Bunu kabullenmiş bulunuyorum."



NBA'de 26. koçluk yılına giren Rivers ise, Redick ile arasındaki anlaşmazlıkların "tek yönlü" olduğunu söylemiş, ayrıca bir koç ile oyuncularından fikir ayrılığına düşmesinin ise olağandışı olmadığını sözlerine eklemişti.