UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Playoff ilk maçında Midtjylland, Real Sociedad'ı konuk etti.
MCH Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.
Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada penaltıdan Brais Mendez ve 31. dakikada Takefusa Kubo kaydetti.
Midtjylland'ın tek golü ise 38. dakikada Adam Buksa'dan geldi.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 20 Şubat'ta İspanya'da Reale Arena'da oynanacak.
MCH Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.
Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada penaltıdan Brais Mendez ve 31. dakikada Takefusa Kubo kaydetti.
Midtjylland'ın tek golü ise 38. dakikada Adam Buksa'dan geldi.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 20 Şubat'ta İspanya'da Reale Arena'da oynanacak.
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