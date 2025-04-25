Real Betis, Valladolid'i 5 golle küme düşürdü

İspanya LaLiga'nın 33. haftasında Real Betis, Real Valladolid'i 5-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Betis, Valladolid'i 5 golle küme düşürdü
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25 Nisan 2025 00:28
İspanya LaLiga'nın 33. haftasında Real Betis ile Real Valladolid karşı karşıya geldi.

Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Real Betis, Real Valladolid'i 5-1 mağlup etti.

Real Betis'in golleri 17. dakikada Jesus Rodriguez, 64. dakikada Juan Hernandez, 66. dakikada Isco, 84. dakikada Romain Perraud ve 90. dakikada Ez Abde'den geldi. Real Valladolid'in tek golünü ise 41. dakikada Chuki kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Real Betis puanını 54'e yükselterek LaLiga'daki üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Real Valladolid ise 16 puanda kaldı ve bu mağlubiyetle birlikte LaLiga'da küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

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