Real Betis, Roma'yı deplasmanda yaktı!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. Hafta maçında Real Betis, deplasmanda Roma'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Real Betis, Roma'yı deplasmanda yaktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2022 02:21
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. Hafta maçında Real Betis, deplasmanda Roma ile karşılaştı.

Mücadelede Real Betis, Roma'yı 2-1 mağlup etti.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ