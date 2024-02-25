La Liga 26. hafta maçında Real Betis ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Real Betis 3-1 kazandı.
Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Luis Avila, 38. dakikada Yuri (K.K), ve 67. dakikasında Johnny kaydetti. Bilbao'nun tek golü 45+7'de Gorka Guruzeta'dan geldi.
Bilbao'da Nicholas Williams, karşılaşmanın 40. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Real Betis, puanını 42 yaparken, Athletic Bilbao ise 49 puanda kaldı.
Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Luis Avila, 38. dakikada Yuri (K.K), ve 67. dakikasında Johnny kaydetti. Bilbao'nun tek golü 45+7'de Gorka Guruzeta'dan geldi.
Bilbao'da Nicholas Williams, karşılaşmanın 40. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Real Betis, puanını 42 yaparken, Athletic Bilbao ise 49 puanda kaldı.
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