Real Betis, Bilbao'yu 3 golle geçti

La Liga 26. hafta maçında Real Betis, Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Betis, Bilbao'yu 3 golle geçti
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25 Şubat 2024 20:20
La Liga 26. hafta maçında Real Betis ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Real Betis 3-1 kazandı. 

Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Luis Avila, 38. dakikada Yuri (K.K), ve 67. dakikasında Johnny kaydetti. Bilbao'nun tek golü 45+7'de Gorka Guruzeta'dan geldi. 

Bilbao'da Nicholas Williams, karşılaşmanın 40. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Bu sonuçla birlikte Real Betis, puanını 42 yaparken, Athletic Bilbao ise 49 puanda kaldı. 

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