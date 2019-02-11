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Razvan Lucescu: ''Babam için mutluyum!''

Yunanistan Ligi'nde PAOK'u çalıştıran Razvan Lucescu, Türkiye Milli Takımı'ndaki görevinden alınan babası Mircea Lucescu hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Razvan Lucescu: ''Babam için mutluyum!''
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11 Şubat 2019 21:29
Mircea Lucescu'nun Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü görevinden alınmasının ardından oğlu Razvan Lucescu'dan açıklama geldi.

Yunanistan'ın PAOK takımını çalıştıran Razvan Lucescu, Romanya basınına konuşurken babası için mutlu olduğunu söyledi ve şu sözleri kullandı;

''KONTROL EDEBİLECEĞİ BİR ORTAM YOKTU, MUTSUZDU''

''Babam için üzgün değilim, hatta onun için seviniyorum. O pozisyonda kendisini hiç düşünemiyordum zaten. Bir milli takımı kontrol edebileceği bir ortamı yoktu. Milli takım teknik direktörü olmaktan dolayı da mutsuzdu. Geçen gece konuştuk ve bana neler olduğunu anlattı. Neyin kendisi için iyi olduğunu konuştuk. Artık başka bir yerden teklif gelirse onu değerlendirebilir, işi bu sonuçta.''

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