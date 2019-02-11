Razvan Lucescu: ''Babam için mutluyum!''

Mircea Lucescu'nun Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü görevinden alınmasının ardından oğlu Razvan Lucescu'dan açıklama geldi.Yunanistan'ın PAOK takımını çalıştıran Razvan Lucescu, Romanya basınına konuşurken babası için mutlu olduğunu söyledi ve şu sözleri kullandı;''Babam için üzgün değilim, hatta onun için seviniyorum. O pozisyonda kendisini hiç düşünemiyordum zaten. Bir milli takımı kontrol edebileceği bir ortamı yoktu. Milli takım teknik direktörü olmaktan dolayı da mutsuzdu. Geçen gece konuştuk ve bana neler olduğunu anlattı. Neyin kendisi için iyi olduğunu konuştuk. Artık başka bir yerden teklif gelirse onu değerlendirebilir, işi bu sonuçta.''