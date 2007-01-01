Ray Allen, SuperSonics'i Seattle'a geri taşımak istiyor!

Eski NBA yıldızı Ray Allen, SuperSonics ekibini Seattle'a tekrar taşıma konusundaki arzusunu dile getirdi.



SuperSonics 2008'de Oklahoma City Thunder'a taşındıktan sonra, Seattle uzun süre NBA bünyesinden uzak kalmıştı. O dönemde ligdeki en iyi taraftar kitlelerinden birine sahip olan Sonics ekibi için, birçok kişi bu OKC hamlesinin asla yapılmamış olması ve artık geri dönme zamanının geldiği konusunda hemfikirdi.



NBA kariyerinin bir döneminde Sonics forması giymiş olan Allen, bu konuda hemfikir olan kişilerden biri olarak ortaya çıktı ve takımın geri dönmesi durumunda, hissedarlarından biri olmayı çok isteyeceğini belirtti:



"Seattle'ın bir takıma sahip olmasını çok ve sahiplerinin arasında yer almayı çok isterim. Seattle'dan 2007'de ayrıldığımda, yönetim konusunda pek çok kişi hayal kırıklığına uğramıştı ve onlara söylediğim tek şey, bunun dünyadaki her takımın yaşadığı bir tecrübe olduğuydu. İnsanlar o zamanlar takım sahiplerine kızgınlardı ve onlara bu formayı giymeme rağmen, bunun kısa süreceğini ve sonrasında şehrin kendilerine kalacağını söylemiştim.



Her zaman şehriniz, ekibiniz ve bunun gururu için savaşmalısınız. Şehrinizdeki bir spor takımını kaybedemezsiniz, çünkü bu bir topluma ait bir kaynaktır. Bir yetişkin olarak hayal kırıklıklarınız ve sizi dinamiklerden ve politikadan ötürü kızdıran şeyler olabiliyor, ama biz bunu çocuklar için yapıyoruz.



Seattle'da bir keresinde, bir lisenin formaları çalınmıştı. Biz de Rashard Lewis ile, orası için yeni formalar satın almıştık. O şehirde o NBA takımı olmadığında, o kaynağı kaybediyorsunuz. Biz de bunun farkında olduğumuz için hemen harekete geçmiştik, çünkü bu, yerel çocukların bizimle bağlantı kurmasını sağlıyor. Ve bu, herhangi bir şehirdeki herhangi bir profesyonel ekip için de geçerli."



