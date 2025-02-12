Toronto Raptors, yıldız oyuncu Brandon Ingram ile üç yıllık, 120 milyon dolarlık bir sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.



Anlaşmaya göre, Ingram 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonuna sahip olacak.



Raptors, Ingram'ı New Orleans Pelicans'tan Bruce Brown Jr., Kelly Olynyk, 2026'da Indiana Pacers'tan gelen birinci tur draft hakkı ve bir ikinci tur draft hakkı karşılığında takas döneminde kadrosuna katmıştı. Mevcut sezon için 36 milyon dolarlık biten bir sözleşmesi bulunan Ingram, böylece 2025 NBA serbest oyuncu piyasasından çıkmış oldu.



Sezonun şu ana kadar 18 maçında forma giyen Ingram, 33.1 dakika ortalama süreyle 22.2 sayı, 5.6 ribaund ve 5.2 asist istatistikleri yakaladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden 6.4 deneme yaparak %37.4 isabet oranı ile kariyerinin en yüksek dış şut performansına ulaştı.



