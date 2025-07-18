Ragbiciler İzmir bileti için sahada ter döktü

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanlığı tarafından Erzurum'da düzenlenen 1'inci Etap 2'inci Grup Ragbi müsabakaları büyük çekişmeye sahne oldu.Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikte yer alan Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalar, 2025 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlendi. Karşılaşmalar hem renkli görüntülere hem de heyecan dolu anlara sahne oldu. Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Trabzon, Batman, Yozgat, Malatya, Adana, Tokat, Van, Diyarbakır, Ordu, Gaziantep, Kayseri, Osmaniye, Siirt ve Sinop'tan gelen 450 sporcu, 15-18 yaş grubunda mücadele etti. Turnuvaya 14 kız, 15 erkek takımı katıldı.Ragbi Erzurum İl Temsilcisi Ufuk Purutçu, Türkiye genelinde etkili olan sıcak havalara rağmen Erzurum'un doğal kliması sayesinde müsabakaların serin bir ortamda oynandığını belirtti. Erzurum'da ilk kez bu kadar kapsamlı bir ragbi organizasyonu yapıldığını vurgulayan Purutçu,dedi.