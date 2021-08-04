Radamel Falcao: 'Bana 1 ay süre verin'

Galatasaray'da maliyetlerinden dolayı ayrılması istenen isimlerden Radamel Falcao olumlu bir yaklaşım gösterirken, Sofiane Feghouli ise ayrılığa niyetinin olmadığını gösterdi.Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Sarı-kırmızılıların tecrübeli golcüsü Falcao, ayrılık için yönetimden bir ay süre istedi. Kolombiyalı forvet, Amerika Futbol Ligi MLS'ten bir takıma transfer olacağını ve anlaşma sağladığını bildirdi.Amerika'ya gideceğini sarı-kırmızılılara ileten tecrübeli oyuncu yeni sezonda kesinlikle Galatasaray'da kalmayacağının altını çizdi. Falcao'nun gidişiyle beraber Galatasaray 5 milyon euroluk net ücretinden kurtulmuş olacak.Radamel Falcao'nun bu iyi niyetli yaklaşımına karşın Feghouli'den olumlu bir adım gelmedi. Cezayirli futbolcunun ayrılma niyetinde olmadığı öğrenildi. 3.8 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcunun bu olumsuz tavrı karşısında kesinlikle taviz verilmeyeceği ve oyuncunun kadro dışı bırakılacağı belirtildiAncak kadro dışı kalıp, parası ödense bile bu durum Galatasaray açısından sorun oluşturacak. Çünkü Feghouli ile fesih sağlanmazsa, oyuncu, yabancı kontenjanının birini kullanmış olacak. Sarı-kırmızılılar böylece 14 değil, 13 yabancıyla yola devam edecek.