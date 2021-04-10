Rachid Ghezzal rekor peşinde

Beşiktaş'a sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den bir yıllığına kiralanan Rachid Ghezzal, kısa sürede takıma sağladığı uyumla şampiyonluk yarışında Kara Kartal'a büyük güç katmıştı.



22 lig mücadelesine çıkıp rakip fileleri 2 kez sarsan 28 yaşındaki oyuncu, 13 de asist yaptı. Gol pası konusunda Süper Lig'in en başarılı ismi konumunda bulunan Cezayirli, kariyer rekoruna koşuyor...



Son olarak Alanyaspor'a karşı klas bir gol kaydeden Rachid Ghezzal, ligde 9, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere toplamda kalan 10 maç öncesinde 15 gole katkı vererek kariyer rekorunu kırmaya yaklaştı.



Lyon formasıyla 2015-16 sezonunda 38 karşılaşmaya çıkıp 10 gol ve 10 asistlik performans sergileyip 20 sayıya yaptığı katkıyla kariyer rekoru kıran Ghezzal, Kara Kartal'da kalan 10 maçta bu sayıyı geçmeyi hedefliyor.







