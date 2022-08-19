Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, ağrıları nedeniyle Alanya maçını kaçırma riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Cezayirli futbolcunun bu karşılaşmada sahaya çıkabilmesi için 4 iğne olduğu öğrenildi. Ancak maç sırasında ağrıların artması sonrası Ismael'in öğrencisini ikinci yarı başlarken kenara aldığı kaydedildi.Ghezzal'ın hala tam olarak iyileşmediği belirtildi. Yıldız futbolcu takımdan ayrı çalışırken, sağlık ekibinin bu haftaki Karagümrük'ün maçında riske edilmemesi yönünde tavsiye verdiği öğrenildi.