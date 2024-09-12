Rachid Ghezzal'a Süper Lig'den 3 teklif

Sivasspor, Hatayspor ve Çaykur Rizespor, bonservisi elinde bulunan Rachid Ghezzal'a resmi teklif yaptı.

Beşiktaş'ta 123 maça çıkan Ghezzal, 17 gol, 33 asistlik performansla oynamıştı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş'tan ayrılan Rachid Ghezzal için çarpıcı bir gelişme yaşandı.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre;Öte yandan Ertan Süzgün'ün haberine göre; Çaykur Rizespor, Rachid Ghezzal transferini noktalamak için son görüşmeleri yapıyor. Rize ekibi Ghezzal transferini kısa sürede açıklamaya hazırlanıyor.