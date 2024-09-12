Rachid Ghezzal'a Süper Lig'den 3 teklif

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Hatayspor ve Çaykur Rizespor, bonservisi elinde bulunan Rachid Ghezzal'a resmi teklif yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal'a Süper Lig'den 3 teklif
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12 Eylül 2024 21:35
Beşiktaş'tan ayrılan Rachid Ghezzal için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sivasspor, Hatayspor ve Çaykur Rizespor, bonservisi elinde bulunan Rachid Ghezzal'a resmi teklif yaptı.

Öte yandan Ertan Süzgün'ün haberine göre; Çaykur Rizespor, Rachid Ghezzal transferini noktalamak için son görüşmeleri yapıyor. Rize ekibi Ghezzal transferini kısa sürede açıklamaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 123 maça çıkan Ghezzal, 17 gol, 33 asistlik performansla oynamıştı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

 
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