PSV Eindhoven deplasmanda 3 attı 3 aldı!

Hollanda Eredivisie Ligi'nin 2.haftasında PSV Eindhoven 1-0 geriye düştüğü maçta Vitesse'yi deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başardı.
PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren golleri 48'de İsmail Saibiri, 64'de Yorbe Vertessen ve 70'de penaltıdan Luuk De Jong kaydetti.
Vitesse'nin tek golü ise 19. dakikada Marco Van Ginkel'den geldi.
PSV 3.haftada Waalwijk ile karşılaşırken Vitesse deplasmanda AZ Alkmaar ile oynayacak.
PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren golleri 48'de İsmail Saibiri, 64'de Yorbe Vertessen ve 70'de penaltıdan Luuk De Jong kaydetti.
Vitesse'nin tek golü ise 19. dakikada Marco Van Ginkel'den geldi.
PSV 3.haftada Waalwijk ile karşılaşırken Vitesse deplasmanda AZ Alkmaar ile oynayacak.