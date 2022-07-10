Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen Renato Sanches, transferde gözde isimlerden biri oldu. Portekizli futbolcu, Paris Saint Germain ve Serie A'dan Milan'ın transfer listesinde yer alıyor. Sanches transferindeki sıcak gelişmeyi Fransızlar duyurdu.



MILAN TRANSFERDE BİR ADIM ÖNDE



L'Equipe İtalyan basınına dayandırarak verdiği haberde, Renato Sanches için PSG ve Milan'ın devrede olduğunu şu anda İtalyan temsilcisinin bir adım önde olduğu ifade edildi.



15 MİLYON EURO TEKLİF EDİYORLAR



Öte yandan haberde futbolcunun henüz transferle ilgili kararını vermediği, Milan'ın bonuslar dahil 15 milyon Euro'luk teklifinin şu andaki en somut transfer teklifi olduğu vurgulandı.



PSG'NİN RENATO PLANI NE?



Paris Saint Germain'in ciddi bir ilgisi olsa da 24 yaşındaki futbolcu için resmi bir teklifin olmadığı belirtildi. Renato Sanches, merkez orta saha, 10 numara ve orta sahanın sağında oynayabiliyor. Geçen sezon 32 maçta 2 gol 5 asist üreten futbolcuya 28 milyon Euro değer biçiliyor.





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