PSG kupada Nice'e elendi

Fransa Kupası son 16 turunda PSG ile Nice karşı karşıya geldi.



Parc des Princes'de oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçı Nice, penaltılarda 6-5 kazanarak büyük sürprizi gerçekleştirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı.



Karşılaşmada PSG as kadrosuyla mücadele ederken Messi, Mbappe gibi yıldızlarıyla 90 dakikada gol bulamadı ve maç direkt penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda PSG adına Messi, Mbappe, Draxler, Verratti ve Bernat atışları gole çevirirken Paredes ile Xavi Simons penaltıları kaçırdı. Nice'de ise Schneiderlin, Todibo, Atal, Gouiri, Guessand ve Dante'nin panaltılarıyla tur gelmiş oldu.



Fransa Kupası çeyrek finalinde Nice, Marsilya ile eşleşti.





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