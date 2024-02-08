PSG, evinde 3 golle tur atladı!

Fransa Kupası son 16 turu maçında PSG, sahasında Brest'i 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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PSG, evinde 3 golle tur atladı!
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08 Şubat 2024 01:06
Son güncelleme 08 Şubat 2024 01:07
Fransa Kupası son 16 turu maçında PSG, sahasında Brest ile karşılaştı.

Parc des Princes'te oynanan maçı PSG 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Kylian Mbappe, 37. dakikada Danilo Pereira ve 90+2. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti. Brest'in tek golü Steve Mounie'den geldi.

Brest'te Lilian Brassier 69. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

PSG bu skorun ardından Fransa Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

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